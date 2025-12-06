تعرف على ما جرى في محافظتي حضرموت والمهرة شرقي اليمن

أعلنت قوات درع الوطن خلال الساعات الماضية توسيع انتشارها في المحافظات الشرقية من البلاد عبر تنفيذ 3 خطوات ميدانية في محافظتي حضرموت والمهرة شرقي اليمن.

وشملت هذه الخطوات تأمين مطار الغيضة الدولي في محافظة المَهرة لضمان انتظام الحركة الجوية وتوحيد إجراءات التأمين والمراقبة، وتثبيت السيطرة الأمنية على خطي العبَر/الخشعة والعبر/الوديعة في محافظة حضرموت وفق ضوابط دقيقة تكفل سلامة المسافرين.

وثالث تلك الخطوات، استلام اللواء 23 ميكانيكي والمواقع العسكرية التابعة له في مديرية العبر، حيث أشارت القوات إلى أن عملية الاستلام تمت بسلاسة ووفق إجراءات رسمية تهدف إلى ترتيب الوضع العسكري في المناطق الحيوية.

تقرير: أحمد جرار