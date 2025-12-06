تساؤلات عن توقيت الانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق غزة

تعيد التساؤلات عن توقيت الانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق غزة إلى الواجهة كثيرا من الخطوات التي تُتهم إسرائيل من خلالها بفرض أمر واقع في القطاع قد يؤدي لإطالة المرحلة الأولى وفرض حقائق جديدة.و

وستتكشّفُ هذه الحقائق خلال المرور إلى تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية.

ويرتبط الانتقال إلى المرحلة الثانية بقوة الاستقرار الدولية. وأسند قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803 إلى تلك القوة مهمة تجريد قطاع غزة من السلاح، وهي مسألة لم تتجاوزها المقاومة الفلسطينية، بل رفضت إخراج مسألة السلاح خارج الإطار الفلسطيني.

ويجري الحديث -وفق خبراء أمنيين إسرائيليين- عما وصفوه بـ"جدار برلين غزة". فإلى الشرق حيث السيطرة الإسرائيلية، ستدخل المساعدات وينطلق قطار الإعمار، ليبقى غربي الخط الأصفر محاصرا ما دامت حركة حماس مسيطرة عليه.

تقرير: وليد العطار