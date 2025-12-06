الرئيس اللبناني يؤكد أن لا تراجع عن التفاوض مع إسرائيل

قال الرئيس اللبناني جوزيف عون خلال لقائه وفد ممثلي الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، إن قرار التفاوض مع إسرائيل اتُخذ لتجنيب لبنان الحرب وإنه لا تراجع عنه.

اقرأ المزيد

في المقابل، وصف الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم تعيين مدني على رأس الوفد اللبناني إلى اجتماعات لجنة وقف الأعمال العدائية بأنه تنازل مجاني، لكنه أكد دعم خيار الدولة في اعتماد الدبلوماسية لردع العدوان. تقرير: جوني طانيوس

انقر هنا للمشاركة على وسائل التواصل الاجتماعي share2 شارِكْ

المصدر: الجزيرة