التوغلات الإسرائيلية في الجنوب السوري

منذ الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024، لم تنفك إسرائيل عن التدخل في جنوب سوريا عسكريا، سواء عبر احتلال الأراضي أو التوغل فيها. إذْ -فور سقوط النظام المخلوع- احتلت المنطقة العازلة وجبل الشيخ.

كما أعلنت إسرائيل انهيار اتفاقية فض الاشتباك التي وُقعت عام 1974.

وبعد احتلال المنطقة العازلة، بدأت إسرائيل بالتوسع خارج هذه المنطقة لتسيطر على عدة مناطق مثل جبل الشيخ، كما أقامت مواقع عسكرية داخل وخارج المنطقة العازلة.

ولم يكفّ الجيش الإسرائيلي كذلك عن التوغل في أرياف محافظات القنيطرة ودرعا وريف دمشق، وكان أحدث ذلك توغله في منطقة الكروم الغربية قرب بلدة بيت جن في ريف دمشق.

تقرير: عمر عبد اللطيف