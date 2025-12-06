ارتفاع التبادل التجاري بين روسيا والهند لأكثر من 68 مليار دولار

ارتفعت أرقام التبادل التجاري بين روسيا والهند إلى أكثر من 68 مليار دولار بعد أن كانت أقل من مليار ونصف قبل 3 عقود.

ويسعى البلدان إلى الوصول إلى تبادل تجاري بقيمة 100 مليار دولار بحلول عام 2030.

وتشكل صادرات الهند لروسيا من المنتجات الزراعية والكيميائية والأدوية وغيرها نحو 5 مليارات من هذا التبادل. بينما تصدر روسيا أكثر من 60 مليار دولار من النفط والمواد البترولية والأسمدة.

وفي التعاون العسكري تصدر روسيا إلى الهند نحو 36% من الأسلحة الهندية وكانت ضعف ذلك فيما مضى، لكن النسبة تناقصت مع زيادة اعتماد الهند على الإنتاج المحلي للسلاح.

تقرير: محمود الزيبق