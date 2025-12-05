مسيرة في تونس تطالب بصون حقوق العاملين في القطاعين العام والخاص
شهدت شوارع العاصمة تونس مسيرة حاشدة رفع فيها نقابيو الاتحاد العام التونسي للشغل كبرى المنظمات النقابية في للبلاد شعارات تطالب بصون حقوق العاملين في القطاعين العام والخاص.
والمنظمة -التي تضم مئات الآلاف من المنخرطين- تلوّح بإضراب عام بعد إغلاق كل أبواب الحوار من قبل السلطة التنفيذية التي لم يقتصر استهدافها على النقابيين فقط، بل طال -كما تؤكد النقابة- سياسيين ونشطاء ومعارضين.
