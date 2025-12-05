غارات إسرائيلية على لبنان بعد يوم من مفاوضات نادرة

نفذ الجيش الإسرائيلي هجمات جديدة على بلدات في جنوب لبنان، وذلك بعد يوم من تعيين بيروت السفير السابق سيمون كرم رئيسا مشاركا للوفد المشارك في مراقبة اتفاق وقف الأعمال العدائية.

وكان الرئيس اللبناني جوزيف عون، قال إن تكليف كرم برئاسة الوفد اللبناني إلى لجنة وقف الأعمال العدائية مع إسرائيل لا يستهدف فئة من اللبنانيين، وإنما يستهدف حماية لبنان وإبعاد شبح الحرب عنه.

ومنح هذا التكليف الجديد المفاوضات بين الجانبين صفة "فوق عسكرية" حسب تعبير رئيس الوزراء نواف سلام.

ونقل وزير الإعلام بول مرقص عن عون تأكيده خلال جلسة للحكومة أن التعليمات التي أعطيت للسفير كرم هي التفاوض الأمني في ما يتعلق بالاعتداءات الإسرائيلية وانسحاب قوات الاحتلال وإعادة الأسرى وترسيم الحدود.

تقرير: جوني طانيوس