خروقات إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة

تواصل إسرائيل خرق اتفاق إطلاق النار في قطاع غزة بشكل يومي منذ سريانه في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، علاوة على موجات التصعيد التي تشنها بذريعة تعرض جنودها لهجمات من مقاتلين فلسطينيين في رفح. تقرير: نسيبة موسى

المصدر: الجزيرة