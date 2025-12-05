خروقات إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة
تواصل إسرائيل خرق اتفاق إطلاق النار في قطاع غزة بشكل يومي منذ سريانه في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، علاوة على موجات التصعيد التي تشنها بذريعة تعرض جنودها لهجمات من مقاتلين فلسطينيين في رفح.
تواصل إسرائيل خرق اتفاق إطلاق النار في قطاع غزة بشكل يومي منذ سريانه في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، علاوة على موجات التصعيد التي تشنها بذريعة تعرض جنودها لهجمات من مقاتلين فلسطينيين في رفح.
تقرير: نسيبة موسى
Published On 5/12/2025|
آخر تحديث: 01:57 (توقيت مكة)
المصدر: الجزيرة