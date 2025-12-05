تفاصيل المشهد اليمني عبر الخريطة التفاعلية

تظهر الخريطة التفاعلية التي عرضتها قناة الجزيرة عن تطورات المشهد اليمني مناطق سيطرة الأطراف الرئيسية الثلاثة، وهي الحكومة المعترف بها دوليا والمجلس الانتقالي الجنوبي وجماعة الحوثي.

وشهدت المنطقة الشرقية من اليمن في الأيام القليلة الماضية تطورات عسكرية لافتة أفضت إلى توسع نفوذ المجلس الانتقالي الجنوبي في محافظتي حضرموت والمهرة.

وتسيطر الحكومة المعترف بها دوليا بشكل أساسي على مأرب (شمال شرق) وتعز (جنوب غرب). أما جماعة الحوثي فتسيطر على المناطق الشمالية والشمالية الغربية من اليمن.

وحسب مدير مكتب الجزيرة في اليمن سعيد ثابت، فإن جبهة الصراع لم تتغير في اليمن منذ توقف الحرب بين الحكومة والحوثيين عام 2022، لكن التغير الكبير حصل خلال السنتين الأخيرتين مع سيطرة القوات الحكومية المعترف بها على أجزاء من حضرموت والمهرة.

وأوضح ثابت أن أهمية حضرموت تعود لكونها أكبر المحافظات اليمنية وفيها تختزن ثروة نفطية كبيرة. أما المهرة فهي حساسة لأنها تحتل موقعا على البحر وموقعا حدوديا مع سلطنة عمان.