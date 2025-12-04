معبر رفح: وعود المفاوضات تصطدم بالواقع الميداني

يعتبر معبر رفح أحد المفاتيح الأساسية في أي مفاوضات لإنهاء الحرب في غزة، وقد أصبح اليوم الشاهد على فجوة هائلة تفصل بين ما يوضع على طاولة المفاوضات وما يجري فعلاً على الأرض.

ويسبب إغلاق معبر رفح عواقب وخيمة على سكان القطاع، ومن ضمنها سد طريق الحصول على الخدمات الطبية غير المتاحة في غزة، كما يلحق أضرارا جسيمة بالتجارة والأعمال، ويؤدي إلى تفريق متواصل بين أفراد العائلة على جانبي الحدود.

