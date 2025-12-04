"تحت التوتة".. مشروع شبابي داخل أسوار القدس القديمة

أطلق الناشط المقدسي أنس إشتي مشروع “تحت التوتة” داخل أسوار البلدة القديمة في القدس، كمبادرة مجتمعية وريادية تهدف إلى توفير مساحة آمنة للشباب وأهالي المدينة.

وقال إشتي، في حديثه للجزيرة نت، إن المشروع الذي تأسس قبل عام يستمد اسمه من شجرة توت عثمانية معمّرة تُعد من أقدم أشجار البلدة القديمة.

وأوضح إشتي أن "تحت التوتة" يعمل كمطعم فلسطيني مقدسي يقدم وجبات تقليدية تعتمد على منتجات محلية مصدرها أسواق وأسوار البلدة القديمة، أبرزها الكعك والفلافل والحمص والفول والمخللات والألبان والزيت والزعتر.

وأضاف أن المكان يتيح للزوار "الشعور بتاريخ القدس وأمانها الاجتماعي من خلال تجربة مقدسية أصيلة".

وختم إشتي برسالة للشباب المقدسي دعاهم فيها إلى الاستثمار في أفكارهم الريادية داخل البلدة القديمة، قائلا "تميزوا بمشاريعكم، وكونوا عنوانا للإبداع… والنجاح دائما من الله".