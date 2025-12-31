أوكرانيا تعلن تحركا دبلوماسيا جديدا وسط تشدد روسي في المفاوضات

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن رئيس وفد بلاده المفاوض رستم عمروف أبلغه بالتوصل إلى اتفاق مع مستشاري الأمن القومي لدول تحالف الراغبين لعقد اجتماع في العاصمة كييف لدفع المسار الدبلوماسي.

وأكد زيلينسكي التزام بلاده بمواصلة المحادثات بشأن كيفية إنهاء حرب روسيا على أوكرانيا. في غضون ذلك، نفى وزير الخارجية الأوكراني قصف القوات الأوكرانية أحد مقار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. في المقابل، قال الكرملين إن روسيا ستشدد موقفها التفاوضي بشأن أوكرانيا عقب الهجوم على أحد مقار إقامة الرئيس بوتين.

تقرير: محمد علي الهاشمي