محافظتا حضرموت والمهرة تشهدان تحولات ميدانية لافتة.. تعرف على أبرزها

تشهد محافظتا حضرموت والمهرة تحولات ميدانية لافتة. لكن كيف حدثت هذه التطورات؟

انتزع المجلس الانتقالي الجنوبي السيطرة على حضرموت ومعها محافظة المهرة، بعد أيام من التصعيد بين المجلس الانتقالي الجنوبي المطالب بانفصال جنوب وشرق اليمن وإعلان دولته، والتي تمثل حضرموت جزءا منها، وحلف قبائل حضرموت المطالب بحكم ذاتي للمحافظة النفطية في إطار اليمن الواحد. نتعرف على أبرز هذه التطورات من خلال هذا التقرير.