الرئيس الأميركي يطلق تحذيرات إلى كل من حماس وإيران خلال لقائه نتنياهو

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن حماس ستُمنح فترة وجيزة للتخلي عن سلاحها. وأضاف، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماعه مع نتنياهو في فلوريدا، أنه إذا لم تتخل الحركة عن سلاحها فستدفع ثمنا كبيرا.

اقرأ المزيد

وكان ترامب أعرب عن أمله في الوصول إلى المرحلة الثانية من خطة غزة سريعا. كما حذر ترامب إيران من ضربات جديدة إذا حاولت إعادة بناء برنامجها النووي. وأكد ترامب انه منفتح على إجراء محادثات مع طهران. تفاصيل أكثر في تقرير فادي منصور.

انقر هنا للمشاركة على وسائل التواصل الاجتماعي share2 شارِكْ

المصدر: الجزيرة