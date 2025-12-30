أبو عبيدة.. صوت المقاومة الفلسطينية وأيقونتها الإعلامية

يعد أبو عبيدة أحد أبرز الشخصيات التي حملت اسم الناطق العسكري في تاريخ فصائل المقاومة الفلسطينية، إذ كان الوجه الإعلامي لكتائب القسام -الجناح العسكري لحركة (حماس)- لأكثر من عقدين كاملين.

وكان أبو عبيدة صوت المقاومة وأيقونتها الإعلامية، وذاع صيته في حروب "معركة الفرقان" و"حجارة السجيل" و"العصف المأكول" و"سيف القدس"، وصولا إلى "طوفان الأقصى"، حيث استشهد في غارة إسرائيلية نهاية أغسطس/آب 2025. تقرير: أحمد جرار

