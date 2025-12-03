موسكو وواشنطن تواصلان اتصالاتهما بشأن خطة ترامب للتسوية في أوكرانيا

قال مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، إن الرئيس فلاديمير بوتين ناقش مع الوفد الأميركي الخاص، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، خطة الرئيس دونالد ترامب بشأن التسوية الأوكرانية دون الوصول إلى حل وسط.

وأضاف أوشاكوف أنه تم الاتفاق على الاستمرار في التواصل بين الطرفين. وكان بوتين قد استبق اللقاء بتوجيه اتهامات للأوروبيين بالسعي لإفشال مسار التسوية. من جانبه، قال الرئيس الأوكراني إنه ينتظر إبلاغه بما توصل إليه ويتكوف مع الجانب الروسي مشددا خلال زيارة إلى أيرلندا على أهمية حصول بلاده على الضمانات الأمنية اللازمة قبل إبرام أي سلام.

تقرير: فتحي إسماعيل