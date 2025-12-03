الاحتلال يواصل منع دخول الأدوات المساعدة لذوي الإعاقة بغزة

لم ينه اتفاق وقف إطلاق النار معاناة ذوي الإعاقة في قطاع غزة، بل كشف عن فصول جديدة، أكثر قسوة من الألم اليومي، في ظل انعدام أبسط مقومات الحياة لهذه الفئة التي تعتبر الأكثر تضررا.

وتشير بيانات وزارة الصحة في غزة إلى أن الحرب خلفت أكثر من 5 آلاف حالة بتر للأطراف. يأتي هذا بينما يواصل الاحتلال منع إدخال آلاف الأطراف الصناعية والأدوات المساعدة، بالتزامن مع منع الجرحى والمرضى من السفر إلى خارج القطاع للعلاج.

المصدر: الجزيرة