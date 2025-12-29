الاحتلال الإسرائيلي ينتهج سياسة العقاب الجماعي ضد الفلسطينيين

انسحبت قوات الاحتلال من بلدة قباطية، جنوب جنين بالضفة الغربية، بعد عملية عسكرية استمرت يومين، وصفها الفلسطينيون بالانتقامية.

وقد دأبت قوات الاحتلال الإسرائيلي على ممارسة سياسة العقاب الجماعي ضد الفلسطينيين. وخلال السنوات الأخيرة، كثفت إسرائيل من استخدام أدوات العقاب الجماعي ضد الفلسطينيين، كما حصل في قباطية. مراسل الجزيرة محمد الأطرش تجول في بعض المساكن ونقل الصورة من هناك.