نتنياهو وترامب.. خلاف حول مستقبل اتفاق غزة وإيران

تستعد الإدارة الأميركية لاستقبال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بفلوريدا، في زيارته الخامسة منذ عودة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للبيت الأبيض.

ويواجه اللقاء خلافات عميقة حول مستقبل اتفاق غزة، حيث يرفض نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية- الانتقال للمرحلة الثانية قبل نزع سلاح حركة المقاومة الإسلامية (حماس) كليا، بينما تضغط إدارة ترامب لتشكيل حكومة تكنوقراط فلسطينية وقوة استقرار دولية.

ويسعى نتنياهو أيضًا للحصول على ضوء أخضر أميركي لتوجيه ضربة جديدة لإيران بعد تقارير استخباراتية عن إعادة بناء قدراتها الصاروخية.

تقرير: نسيبة موسى