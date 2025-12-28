لبنان 2025.. انتخابات وحكومة جديدة وسط تحديات سلاح حزب الله

شهد لبنان خلال عام 2025 عدة تطورات، مرتبطة بتداعيات الحرب الإسرائيلية الأخيرة.

وبعد انتخاب رئيس للبلاد وتشكيل حكومة جديدة في الشهر الأول من العام، اتخذت الحكومة قراراً بحصر السلاح بيدها، وهو الأمر الذي رفضه حزب الله. كما عيّن الرئيس اللبناني مدنياً على رأس الوفد المفاوض مع إسرائيل، بما يؤسس لمرحلة مختلفة وفق المتابعين. وواصلت إسرائيل اعتداءاتها، بذريعة تطبيق اتفاق وقف النار بالقوة. أحداث أكثر نتعرف عليها في تقرير جوني طانيوس.