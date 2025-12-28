بالأرقام والمعلومات.. حصاد عام 2025 بالضفة الغربية

على شفا الابتلاع، تبدو أراضي الضفة الغربية المحتلة بفعل سياسات الاحتلال وعملياته العسكرية المتواصلة. فقد افتتح الاحتلال عام 2025 بإطلاق عملية السور الحديدي بمخيم الجنين الذي به أكثر من 20 ألف فلسطيني.

بعد أيام، مدّ الاحتلال العملية نفسها إلى مخيم طولكرم ذي الـ15 ألف نسمة. كما أدت عملية "السور الحديدي" إلى تهجير ما لا يقل عن 40 ألف فلسطيني حتى الثامن من ديسمبر/كانون الأول. من جهتها، وثقت الأمم المتحدة استشهاد 232 فلسطينيا، منهم 52 طفلا، في الضفة الغربية والقدس الشرقية على يد القوات الإسرائيلية أو المستوطنين، وذلك منذ مطلع العام.

تقرير: وليد العطار