بها كتب خُطت بماء الذهب.. المكتبة البديرية وقف للباحثين بالقدس

تحت 1117 عنوانا في التصوف والمدائح والطب والرياضيات والأدب والشعر والنقد، تحتضن المكتبة البديرية في القدس، كنوزا من الكتب والمخطوطات ما جعلها وجهة للباحثين.

وتقع المكتبة الموقوفة على عائلة البديري، في الطابق الأول من بيت رقم 10 في باب الناظر، أحد أبواب المسجد الأقصى.

تقول أمينة المكتبة شيماء عبد الله البديري للجزيرة نت إن المكتبة تأسست على يد جدها الشيخ محمد بن بدير عام 1180 هجرية، وأوقفت بعد وفاته عام 1200 هجرية، لكنها أغلقت 80 عاما نتيجة الحروب والاحتلال قبل إعادة فتحها ثانية عام 2003.

من كنوز المكتبة -وفق محدثتنا- كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي المخطوط بماء الذهب، وكتب أخرى منسوخة بأيدي مؤلفيها.