2025.. عام جاعت فيه غزة وشهد أكثر فصول الحرب دموية وانتهى بانفراجة

2025 عام جاعت فيه غزة حد الموت. وشهد أكثر فصول حرب الإبادة دموية، وانتهى بانفراجة ينتظر أهل القطاع أن تؤتي أكلها.

لا يمكن إنكار أن عودة ترامب للبيت الأبيض مثلت أولى بوادر الانفراجة؛ بداية 2025 أوكل الرئيس الأميركي المنتخب حينها المهمة لمبعوثه الخاص ستيف ويتكوف، وكان السقف الزمني التوقيع على اتفاق ينهي الحرب قبل دخول ترامب البيت الأبيض. وبعد جولات بين تل أبيب والقاهرة والدوحة، جاءت البشرى لأهل غزة منتصف يناير/كانون الثاني 2025 بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. نتذكر تفاصيل الأحداث في تقرير نسيبة موسى.