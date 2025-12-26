مماطلة إسرائيلية باتفاق غزة وواشنطن تحضّر لخطوات حاسمة

تتصاعد مؤشرات التباين بين واشنطن وتل أبيب بشأن اتفاق غزة، في ظل استياء الإدارة الأميركية من مماطلة رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو ومساعيه التي تقوض الاتفاق وتعرقل الانتقال للمرحلة الثانية.

وتتجه الأنظار للقاء المرتقب بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونتنياهو لحسم الموقف، تزامنا مع كشف واشنطن عزمها الإعلان عن "مجلس سلام" الشهر المقبل، في وقت يصر فيه الاحتلال على إقامة منطقة عازلة. تقرير: أحمد جرار

المصدر: الجزيرة