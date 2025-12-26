عمليات أمنية واسعة ضد تنظيم الدولة في سوريا

قالت وزارة الداخلية السورية إنها نفذت، بالتعاون مع الاستخبارات وبالتنسيق مع قوات التحالف الدولية، سلسلة من العمليات الأمنية الدقيقة ضد تنظيم الدولة في دمشق وريفها وحلب.

اقرأ المزيد

وتحدثت الداخلية عن ضبطها كميات كبيرة من الأسلحة والأحزمة الناسفة والمتفجرات كانت معدة للاستخدام من قبل التنظيم في عمليات إرهابية، كما قالت الداخلية إنها ستواصل عملياتها الأمنية المركزة ضد تنظيم الدولة، وملاحقة الخلايا التابعة له ضمن خطة أوسع لتعزيز الاستقرار في البلاد ومنع أي محاولة لإعادة تنشيط تلك الخلايا.

انقر هنا للمشاركة على وسائل التواصل الاجتماعي share2 شارِكْ

المصدر: الجزيرة