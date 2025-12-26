تفاصيل العملية الإسرائيلية في قباطية عبر الخريطة التفاعلية

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدء عملية عسكرية في بلدة قباطية شمالي الضفة الغربية، ردا على عملية بيسان بشمال إسرائيل والتي قتل فيها إسرائيليان وأصيب 6 آخرون دهسا وطعنا.

وبحسب الشرطة الإسرائيلية، فقد تمكن فلسطيني من الانتقال من الضفة الغربية إلى بيسان، حيث نفذ عمليتي طعن ودهس، وقالت إن المنفذ لا يحمل تصريح عمل.

ووفق الخريطة التفاعلية التي عرضتها سلام خضر على قناة الجزيرة، فإن العملية التي تقوم بها إسرائيل في قباطية، بقضاء جنين، تأتي ضمن ما تسميها "العملية الهندسية"، وتقضي بهدم المنازل والبينية التحتية والمجمعات السكنية لدفع الفلسطينيين للهجرة.

وبدأت قوات من الجيش الإسرائيلي ومن لواء دوفدوفان في اقتحام بلدة قباطية والتحقيق مع منفذ عملية بيسان، كما طلبت مساعدة من سلاح الجو.

تقديم: سلام خضر