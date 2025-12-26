الاحتلال يسيطر على 80% من غزة ويواصل الحصار ومنع المساعدات

تختتم غزة عامها الأكثر دموية بدمار شبه كامل شمل 90% من البنية التحتية وخسائر تجاوزت 70 مليار دولار.

وسيطر الاحتلال الإسرائيلي على أكثر من 80% من مساحة القطاع وسط انهيار اقتصادي كامل وتراجع الناتج المحلي بنسبة 83%.

ورغم وقف إطلاق النار، يواصل الاحتلال التعنت في إدخال المساعدات الإنسانية والخيام اللازمة لإيواء مئات الآلاف من النازحين الذين يواجهون البرد القارس في خيام مهترئة وسط أنقاض منازلهم المدمرة.

تقرير: أحمد مرزوق