الاحتلال يسيطر على 80% من غزة ويواصل الحصار ومنع المساعدات
تختتم غزة عامها الأكثر دموية بدمار شبه كامل شمل 90% من البنية التحتية وخسائر تجاوزت 70 مليار دولار.
وسيطر الاحتلال الإسرائيلي على أكثر من 80% من مساحة القطاع وسط انهيار اقتصادي كامل وتراجع الناتج المحلي بنسبة 83%.
ورغم وقف إطلاق النار، يواصل الاحتلال التعنت في إدخال المساعدات الإنسانية والخيام اللازمة لإيواء مئات الآلاف من النازحين الذين يواجهون البرد القارس في خيام مهترئة وسط أنقاض منازلهم المدمرة.
تقرير: أحمد مرزوق
Published On 26/12/2025|
آخر تحديث: 18:45 (توقيت مكة)
المصدر: الجزيرة