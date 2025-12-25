مباحثات بين كمبوديا وتايلند لاحتواء التوتر بين البلدين

تتواصل في إقليم تشانتا بوري التايلندي، اجتماعات اللجان الحدودية المشتركة بين كمبوديا وتايلند بعد 18 يوما من التوتر المسلح بين البلدين.

وكان عدد من المسؤولين الكمبوديين قد عبروا النقطة الحدودية مشيا لعشرات الأمتار إلى داخل الأراضي التايلندية، للجلوس مع الوفد التايلندي لمناقشة قضايا في غاية التعقيد تتعلق بالانتشار العسكري وانتشار الألغام والمباني التاريخية والدينية في المناطق الحدودية بين البلدين.

المصدر: الجزيرة