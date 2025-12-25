كردفان: عقدة الصراع الحاسمة في حرب السودان

يحتل إقليم كردفان موقعا محوريا في الصراع السوداني باعتباره المنطقة المحورية الرابطة بين دارفور غربا ووسط السودان والخرطوم شرقا.

وتمثل السيطرة على الإقليم مفتاح التحكم في خطوط الإمداد لطرفي الحرب، حيث يؤدي فقدانه إلى عزل الجيش عن الغرب أو قطع إمدادات الدعم السريع من دارفور.

وإلى جانب أهميته الإستراتيجية يحتوي الإقليم على حقل هجليج النفطي وأنابيب نقل نفط جنوب السودان، مما يجعله ورقة ضغط اقتصادية حاسمة.

كما تمثل تركيبته القبلية المعقدة التي تضم المسيرية والحوازمة والنوبة خزانا بشريا يؤثر على مسار المعارك.

تقرير: شيماء بوعلام