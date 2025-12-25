غزة تحتاج 167 عاما لإزالة 61 مليون طن ركام

تحتاج غزة إلى 167 عاما لإزالة الأنقاض الناجمة عن الحرب الإسرائيلية، في حال نجحت الجهات المختصة بإزالة ألف طن يوميا من إجمالي 61 مليون طن وفق تقديرات الأمم المتحدة.

وطال الدمار أكثر من 350 ألف وحدة سكنية، منها 200 ألف دُمرت كليا، إضافة إلى 90% من البنى التحتية المدنية.

كما تضررت 7 من أصل 8 مضخات رئيسية للصرف الصحي، و77% من شبكة الطرق الرئيسية بطول يتجاوز 3400 كيلومتر.

وفي نفس الوقت، تواصل إسرائيل منع إدخال المعدات الثقيلة والوقود والمواد الأساسية لإصلاح البنى التحتية بحجج أمنية.

تقرير: أحمد جرار