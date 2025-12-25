السوداني والمالكي: صراع الأسماء على رئاسة حكومة العراق

يواجه العراق تعقيدات سياسية في اختيار رئيس الوزراء المقبل مع طرح أكثر من 5 أسماء داخل الأحزاب الشيعية دون توافق واضح.

ويظهر محمد شياع السوداني ونوري المالكي كأبرز المرشحين وسط خصومة عميقة بينهما وفق مصادر مطلعة. وينص الدستور على انتخاب رئيس الجمهورية خلال 30 يوما من الجلسة الأولى للبرلمان، ليكلف بدوره مرشح الكتلة الكبرى بتشكيل الحكومة خلال 15 يوما، مع منح المكلف 30 يوما لعرض تشكيلته. تقرير: سامر يوسف

المصدر: الجزيرة