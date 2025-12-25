الدولار الأميركي يتجه نحو اسوأ أداء سنوي منذ 2003.. ما الأسباب؟

ينتهي العام مخيبا للآمال بالنسبة إلى الدولار الأميركي مع تراجع تاريخي للعملة الخضراء وتوقعات باستمرار الانخفاض في العام المقبل مع تعافي النمو العالمي وتخفيف الاحتياطي الفدرالي السياسة النقدية.

هذا وتراجعت قيمة الدولار بسبب الهزات التي أحدثتها السياسات الاقتصادية في أميركا والمتعلقة بالرسوم الجمركية والضرائب التي دفعت المستثمرين إلى بيع ما بحوزتهم من دولارات، مما زاد الضغط على العملة الأميركية وتراجع جاذبيتها كملاذ آمن وأثر ذلك سلبا على الدولار.

المصدر: الجزيرة