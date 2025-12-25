إحياء احتفالات عيد الميلاد في بيت لحم بعد توقف عامين بسبب حرب

يحتفل الفلسطينيون المسيحيون بعيد الميلاد المجيد في مدينة بيت لحم، بعد عامين من التوقف بسبب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وانطلقت المجموعات الكشفية في استعراض رسمي، تتقدمها الألحان الكشفية والأعلام، في حين توافد المواطنون من داخل المدينة وخارجها للاستمتاع بعروض الكشافة. يأتي هذا في ظل أوضاع اقتصادية وإنسانية صعبة تعيشها المدينة التي تراجعت الحركة السياحية بها بصورة كبيرة جراء الحرب.

المصدر: الجزيرة