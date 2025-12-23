تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية للقطاع المائي الفلسطيني وحرمان قرى من المياه

وثقت سلطة المياه الفلسطينية ومؤسسات دولية تصاعدا لافتا للانتباه في حجم الانتهاكات الإسرائيلية للقطاع المائي الفلسطيني منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وشملت الانتهاكات تخريب شبكات وخطوط مياه، والسيطرة على ينابيع وتحويلها لصالح المستوطنات والبؤر الاستيطانية. وترتب على ذلك اتساع فجوة الاستهلاك بين الفلسطينيين والإسرائيليين وحرمان قرى كاملة من مياهها، وهو ما أدى إلى تهجير الفلسطينيين.

تقرير: جيفارا البديري