الغياب القسري يحاصر آلاف الأسر السودانية وسط انتظار طويل وأمل هش

شبح الغياب وفقدان الأثر تتعايش معه آلاف الأسر في السودان، متمسكة ببصيص يكاد لا يذكر من الأمل بمعرفة مصير أحبائها.
Published On 23/12/2025
آخر تحديث: 16:03 (توقيت مكة)

المصدر: الجزيرة