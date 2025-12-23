التوتر في الكاريبي.. هل تملك أميركا حرية العمل العسكري في البحار؟
يستمر التوتر بين الولايات المتحدة الأميركية وفنزويلا في الكاريبي، ويتصاعد التراشق السياسي بين الطرفين، وبين من يؤيد ويعارض مبررات العمليات العسكرية الأميركية استنادا إلى قانون البحار.
الأزمة بين الولايات المتحدة وفنزويلا أزمة أعمق مما يجري في عرض البحر من ضرب للقوارب واحتجاز لسفن النفط الفنزويلي، فحرية العمل العسكري ليست مطلقة، وتختلف باختلاف تقسيم المنطقة البحرية، وتقيّدها سيادة الدول أحيانا، وتتاح قانونيا في أحيان أخرى.
تقرير: فرح الزمان شوقي
Published On 23/12/2025|
آخر تحديث: 12:56 (توقيت مكة)
المصدر: الجزيرة