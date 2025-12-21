انهيار منزل بغزة على ساكنيه وصعوبة البحث عن العالقين تحت الركام

انهار منزل سكني في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة على رؤوس ساكنيه.

وتبذل طواقم الدفاع المدني جهودا حثيثة لانتشال العالقين من تحت الأنقاض، وسط صعوبات كبيرة نتيجة ضعف الإمكانيات والمعدات المتوفرة.

ويُعد هذا المنزل واحدا من أكثر من 15 منزلا انهارت خلال المنخفضات الجوية التي ضربت قطاع غزة، في ظل أوضاع إنسانية صعبة ونقص حاد في أدوات الإغاثة والاستجابة الطارئة.

تقرير: نور خالد