عملية "عين الصقر" تستهدف مواقع لتنظيم الدولة بسوريا

قالت القيادة الوسطى الأميركية إن قواتها استهدفت أكثر من 70 موقعا لتنظيم الدولة الإسلامية وسط سوريا باستخدام المدفعية والطائرات والمروحيات.

وقال مصدر أمني سوري للجزيرة إن الأهداف الأميركية توزعت في بادية حمص وريفي دير الزور والرقة.

وجاءت العملية -التي أُطلق عليها اسم "عين الصقر"- ردا على هجوم تدمر الذي وقع قبل أسبوع والذي أودى بحياة 3 أميركيين.

ولا تزال هناك جيوب لتنظيم الدولة الإسلامية في البادية السورية التي تمتد لنحو 90 ألف كيلو متر مربع من الجنوب الشرقي للبلاد بما يعادل نحو 65% من مساحة الخريطة السورية.

وأعلنت الداخلية السورية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي تنفيذ عشرات عمليات الدهم والاعتقال ضد خلايا التنظيم بالبادية ومحافظات دير الزور وحمص وريف دمشق.

تقرير: وليد العطار