عبر الخريطة التفاعلية.. تعرف على المناطق التي استهدفها القصف الأميركي في سوريا

شن الجيش الأميركي سلسلة غارات الليلة الماضية بالتعاون مع ما وصفها بقوات شريكة على مواقع تنظيم الدولة في سوريا.

وقالت القيادة الوسطى الأميركية إن قواتها استهدفت أكثر من 70 موقعا للتنظيم وسط سوريا باستخدام المدفعية والطائرات والمروحيات. وقالت القيادة الوسطى إنها نفذت مع قوات التحالف 10 عمليات في سوريا والعراق أسفرت عن مقتل أو اعتقال 23 ممن وصفتهم بالإرهابيين. المزيد من المعلومات مع محمود الكن.