الاحتلال يشن غارات ليلية على حي التفاح في مدينة غزة.. ما التفاصيل؟

استشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون، في قصف مدفعي إسرائيلي على مبنى يؤوي نازحين خارج مناطق انتشار جيش الاحتلال في حي التفاح شمال شرقي مدينة غزة.

وأوضح الدفاع المدني أن معظم الشهداء من الأطفال، وأن طواقمه تمكنت من انتشالهم من داخل مدرسة شهداء غزة، بعد التنسيق مع مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية. وقال مراسل الجزيرة إن عددًا من الدبابات توغلت خارج الخط الأصفر وسط قصف مدفعي وتحليق مسيرات إسرائيلية. تفاصيل أكثر في تقرير شادي شامية.