مراسل الجزيرة يرصد الأوضاع بعد استهداف سيارة فلسطيني في الخليل

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد فتى آخر في الخليل يبلغ من العمر (17 عاما)، برصاص قوات الاحتلال.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي والشاباك قالا إن قوات الأمن تمكنت من القضاء على فلسطيني يُشتبه بتنفيذه عملية دهس أدت إلى إصابة جندية مساء أمس قرب مفترق يهودا شمال مدينة الخليل بالضفة الغربية. وأضاف جيش الاحتلال أن قواته رصدت موقع الفلسطيني في مدينة الخليل أثناء وجوده داخل المركبة المرتبطة بالحادث وقد تم إطلاق النار عليه.

تقرير: منتصر نصار