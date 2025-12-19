كردفان والنيل الأبيض بؤرتان جديدتان للنزوح في السودان

تتوسّع رقعة الأزمة الإنسانية في السودان لتشمل ولايات كردفان والنيل الأبيض كمراكز جديدة للنزوح، حيث تحوّلت مدينة كوستي إلى محطة رئيسية للفارين من مناطق القتال.

وكشف تقرير لجامعة "ييل" الأميركية عن 150 نقطة يُشتبه بوجود بقايا بشرية فيها بالفاشر، مما يشير إلى عمليات قتل جماعي.

وتواجه الاستجابة الإنسانية فجوة تمويلية كبيرة وصعوبات في الوصول، بسبب انعدام الأمن واستهداف مسارات الإغاثة، مع تفشي الكوليرا والأمراض في مناطق الاستقبال المكتظة.

تقرير: شيماء بوعلام