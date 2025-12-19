غزة تواجه انهيارا شاملا للخدمات رغم توقف الحرب

يعاني قطاع غزة انهيارا شاملا في الخدمات رغم توقف الحرب، حيث تواجه البلديات شللا تاما بسبب انقطاع الكهرباء ونقص الوقود.

ودمرت إسرائيل 28 من 35 مستشفى، وحرمت 660 ألف طفل من التعليم للسنة الثالثة. وتحظر إسرائيل دخول المعدات والمستلزمات الطبية رغم التزامات خطة دونالد ترامب بإدخال 600 شاحنة يوميا. وتُصنّف الأمم المتحدة عام 2025 بأنه الأكثر فتكا بسبب الجوع، محذرة من انهيار العمليات الإنسانية بسبب العراقيل الإسرائيلية. تقرير: نسيبة موسى

المصدر: الجزيرة