تايلند تجلي عددا من مواطنيها القاطنين في مناطق حدودية مع كمبوديا

أجلت الحكومة التايلندية عددا من مواطنيها القاطنين في مناطق حدودية مع كمبوديا وذلك حفاظا على حياتهم بعد استئناف الاشتباكات بين البلدين الجارين في جنوب شرق آسيا.

اقرأ المزيد

وليس من الواضح متى وكيف سينتهي هذا التصعيد، ويتحدث مسؤولون تايلنديون عن إمكانية انتهاء المشهد الساخن قريبا، بينما يأمل سكان هذه المناطق الحدودية في العودة إلى منازلهم ومزارعهم ومصالحهم وأن تستعيد العلاقات بين البلدين حالتها الطبيعية.

انقر هنا للمشاركة على وسائل التواصل الاجتماعي share2 شارِكْ

المصدر: الجزيرة