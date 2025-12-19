الاستيطان في الضفة الغربية.. التطور التاريخي

بدأ الاستيطان بالضفة الغربية مع الاحتلال الإسرائيلي عام 1967، حيث تم تعديل المنظومات القانونية، عبر اعتماد توليفة من الأوامر العسكرية غير القانونية، التي تشرّع مصادرة أراضي الفلسطينيين العامة والخاصة.

بغرض الاستيلاء عليها واستخدامها لبناء المستوطنات والخدمات الخاصة بها والأغراض الاستيطانية. واعتمدت جميع الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة سياسة بناء المستوطنات وتوسيعها في الضفة الغربية، وتقديم الحوافز والتسهيلات لتشجيع هجرة الإسرائيليين إليها.

المصدر: الجزيرة