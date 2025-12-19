إضراب نشطاء "فلسطين أكشن" في بريطانيا تضامنا مع غزة

يواجه 7 نشطاء من حركة “فلسطين أكشن” وضعا صحيا حرجا بعد إضرابهم عن الطعام لأكثر من 40 يوما في السجون البريطانية، حيث تعرّض أحدهم لنوبة تشنج بسبب ارتفاع السكر في الدم.

واحتُجز النشطاء منذ أكثر من عام بسبب تضامنهم مع غزة دون توجيه تُهم، مما أثار احتجاجات أمام السجون ووزارة العدل.

وتطالب عائلاتهم بمعالجة قضاياهم أمام محاكم جنائية وليس محاكم إرهاب، بينما ترفض الحكومة الاجتماع مع محاميهم رغم تدهور أوضاعهم.

تقرير: محمد المدهون