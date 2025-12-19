أوروبا تبحث توظيف 210 مليارات يورو روسية مجمّدة لدعم أوكرانيا

يواجه الاتحاد الأوروبي انقساما حادا بشأن توظيف 210 مليارات يورو من الأصول الروسية المجمّدة لتمويل أوكرانيا.

ويقترح القادة الأوروبيون اقتراض 90 مليار يورو من شركة "يورو كلير" البلجيكية لتغطية ثلثي احتياجات كييف، على أن تُسدَّد القرض من تعويضات روسية محتملة.

وتواجه الفكرة معارضة من بلجيكا وإيطاليا ومالطا وبلغاريا والمجر، خشية انتقام موسكو التي حرّكت دعوى قضائية بـ230 مليار دولار، وتهدد بتأميم أصول غربية.

ويتطلب إقرار المقترح موافقة 15 دولة من الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

تقرير: وليد العطار