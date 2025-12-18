مظاهرات داعمة وأخرى معارضة للرئيس في الذكرى الـ15 للثورة التونسية

تحيي تونس الذكرى الـ15 للثورة التي أدت لسقوط نظام الرئيس زين العابدين بن علي في 17 ديسمبر/كانون الأول 2010.

وفي حين دعت أحزاب وتنسيقيات للنزول إلى الشوارع دعما للرئيس قيس سعيد ولإجراءاته، تواصل المعارضة حشد أنصارها دفاعا عن الحقوق والحريات ورفضا لما تصفه بالقمع والاستبداد. أما في محافظة قابس فقد تزامنت ذكرى الثورة مع خروج مسيرة للمطالبة بغلق المجمع الكيميائي الملوث للبيئة.

المصدر: الجزيرة